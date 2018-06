Yuk Belanja Paket Hemat di Lotte Mart

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart tawarkan paket spesial jelang lebaran 1439 Hijriyah berlaku syarat dan ketentuan. Penawaran hingga 3 Juni 2018.

Pertama paket seharga Rp 75 ribu. Paket ini terdiri atas 1 Venezia 277 gram seharga Rp 34.500, 1 Good Time 190 gram seharga Rp 29.900, 1 botol Marjan 460 ml seharga Rp 18.900 dan 1 Mister Potato 80 gram seharga Rp 17.700.

Kedua paket seharga Rp 100 ribu. Paket ini terdiri atas 1 Monde blue shell 454 gram seharga Rp 54.900, 1 Serena legenda 287 gram seharga Rp 35.400, 1 ABC 485 ml seharga Rp 21.500, 1 ABC 525 ml seharga Rp 9.900 dan 1 Kogen seharga Rp 28 ribu.

Selain harga paket ada juga penawaran beli satu gratis satu untuk varian yang sama seperti Wonderland assorted 300 gram seharga Rp 26.900 per kotak. Chocomania giftoack seharga Rp 28.500 per kotak.

Begitu juga dengan Nextar brownies 336 gram seharga Rp 36.700 per kaleng. Inaco nata de coco all variant seharga Rp 16.400 per satu kilogram. Teh Poci/Teh Dandang seharga Rp 6.200 per kotak.

Selanjutnya ada Elle & Vire yogurt 100 gram seharga Rp 12.900 per pc. Pepsi all variant 1750 ml seharga Rp 13.500 per botol. Top Kopi Luwak 175 gram seharga Rp 10.800 per bungkus. (*)