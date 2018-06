Lama Bungkam, Akhirnya Jessica Akui Hubungannya dengan Rcihard Kyle Seperti Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah lama bungkam dan terkesan menghindar dari awak media, akhirnya presenter Jessica Iskandar mengungkap status hubungannya dengan aktor Ridhard Kyle.

Ibu satu anak ini menyebut Richard hanyalah teman biasa.

"(Richard) itu teman," kata Jessica seraya tertawa kecil saat ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (1/6/2018).

Sambil tersenyum, perempuan yang akrab disapa Jedar ini kembali menegaskan, ia ingin menjalin hubungan pertemanan saja dengan Richard. Meski warganet berpendapat mereka cocok.

"Siapa yang bilang (cocok)? Masa sih? Makasih ya he he he. Ya berteman aja sih," ucapnya.