Alumni Smansa Pangkep Berbagi Sembako dan Waqaf Al Qur'an

Ir Muammar Muhayang ST IPM

Ketua Panitia Reuni Nasional dan Musyawarah Mubes IKA Smansa Pangkep

Melaporkan dari Kabupaten Pangkep

Ikatan Alumni SMA 1 Pangkep membagikan paket sembako sebanyak 200 paket kepada kaum dhuafa dan panti asuhan di Kabupaten Pangkep, Minggu (3/6/2018).

Bantuan diantarkan langsung para alumni SMA 1 Pengkep.

Pada hari yang sama, para alumni yang tergabung dalam IKA Smansa Pangkep membagikan waqaf Al Qur'an sebanyak 700 Al Qur'an dan buku Iqra ke berbagai TPA di Pangkep.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Reuni Nasional dan Musyawarah Besar IKA Smansa Pangkep.

IKA Smansa Pangkep ()

Sebelumnya berbagai angkatan dari Alumni SMA 1 Pangkep melakukan pembagian pabbuka di jalan poros kota Pangkep.

Berbagai kegiatan sosial ini merupan bagian dari komitmen IKA SMA 1 Pangkep untuk berbagi sekaligus meraih keberkahan pada bulan suci Ramadan.

Kami berharap dengan berbagai kegiatan sosial ini , sinergi antar alumni dan angkatan semakin baik dan terjalin erat untuk lebih banyak lagi melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di kota Pangkep.

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan buka puasa bersama alumni, pengurus IKA SMAN 1 Pangkep, kepala sekolah, guru dan pensiunan guru bersama seluruh panitia reuni nasional dan musyawarah besar.

IKA Smansa Pangkep ()

Reuni Nasional dan Musyawarah Besar IKA SMA 1 Pangkep insya Allah akan diadakan pada 19 Juni 2018. Bertempat di SMA 1 Pangkep.

Rencananya diikuti ribuan alumni yang datang dari dalam dan luar negeri.

Reuni kali ini mengangkat tema Rindu Smansa, Together, Stronger and Better. (*)