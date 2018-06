Persigowa Putra Gelar Liga Ramadan Cup I, Kini Sudah Masuk 16 Besar

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Komunitas pemain sepak bola Persigowa Putra menggelar Liga Ramadan Cup I di Lapangan Syekh Yusuf Discovery, Sungguminasa, Gowa.

Turnamen yang dimulai sejak 19 Mei lalu itu dibuka Kadispora Gowa, Fajaruddin dan kini sudah memasuki babak 16 besar.

Ketua Panitia, Ilham, mengatakan ada 24 tim yang terdiri dari tiga kabupaten yakni Gowa, Makassar dan Takalar ikut dalam turnamen tersebut.

"Dan hari ini kita sudah masuk 16 besar. Untuk finas akan berlangsung pada Minggu (10/6) mendatang," katanya, Jumat (1/6).

Lebih jauh, Ilham mengatakan jika dari turnamen ini bisa menghasilkan bibit pemain sepakbola yang bisa berkiprah di tingkat nasional.

"Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan fasilitas lapangan bola kita agar bisa menjadi lebih bagus lagi

Ini daftar tim yang lolos 16 besar :

1. PSG PUTRA. VS PSG TKLR

2. M3 Vs SMB B.MAIRO

3. LDII VS AZKAR

4. P. JAYA VS PSG U40

5. TAENG VS BUNGAYA

6. SURATIN VS SAMAGO

7. KALEGOWA VS B.LANRA

8. PHILIPS VS TABORONG