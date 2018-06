Besok ke Jayapura, Ini Perkiraan Pemain PSM Dibawa ke Jayapura

Laporan wartawan Tribun timur Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - Sebanyak 19 pemain PSM bakal dibawa ke Jayapura, Sabtu (2/6/2018).

Mayoritas pemain yang diboyong itu adalah mereka yang bermain saat PSM jumpa Madura United di Mattoanging, Rabu malam.

"Most of them (mayoritas dari mereka yang starter). Permainan kita cukup baik pekan kemarin, sehingga saya cukup membawa 19 pemain saja," ungkap pelatih PSM Makassar, Robert Rene Albert, Jumat (1/6/2018).

PSM akan menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada pekan ke-12 di Stadion Gelora Mandala Jayapura, Senin (4/6/2018) pukul 19:30 wita.

Prakiraan Pemain ke Jayapura

Rivki Mokodompit

Syaiful

Abdul Rahman

Steven Paulle

Reva Adi Utama

Hasim Kipuw

Rasyid Assyahid Bakri

Rizky Pellu

Saldi

Ferdinand Sinaga

Guy Junior

Wiljan Pluim

Zulham Zamrun

M.Rahmat

Arsyad Yusgiantoro

M.Arfan

Wasyiat Hasbullah

Zulkifli Syukur

Agi Pratama