Sebulan, Wuling Makassar Jual 200 Unit Mobil di Sulawesi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Kumala Cemerlang Abadi diler resmi Wuling Motors di Makassar, terus memacu penjualan dua produk multi purpose vehicle (MPV) yakni Confero dan Cortez.

Agen Pemegang Merek (APM) dengan tagline The New Voice of MPV itu punya banyak cara, salah satunya memberi promo Ramadan.

Manager PT Kumala Cemerlang Abadi atau Wuling Makassar, Edgar Sidarta yang ditemui di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (1/6/2018) menuturkan, selama Ramadan Wuling Makassar memberikan promo bagi konsumen Confero dan Cortez.

"Kami berikan potongan dua kali angsuran. Selain itu memperoleh garansi umum selama lima tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku," ujarnya.

Belum setahun hadir di Indonesia, produk Wuling direspon baik masyarakat. "Rerata penjualan perbulan untuk produk Wuling di angka 200 unit untuk area Sulawesi per bulan. Khusus di Sulsel memberi kontribusi 40 persen atau sekitar 80 unit per bulannya" katanya.

Dari 200 unit per bulannya, penjualan Wuling Confero di angka 70 persen dan 30 persennya Cortez. "Harga Confero mulai Rp 150 jutaan dan Cortez mulai di angka Rp 250 jutaan," katanya.

Bagi Anda yang ingin membeli Confero, inden sekitar 1-2 minggu. "Untuk Cortez ready saja," ujarnya.(*)