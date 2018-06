Hingga Juni, Segini Jumlah Motor Honda Terjual di Tanah Luwu

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Keberadaan Astra Motor di Tana Luwu ternyata ikut andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Itu diucapkan oleh Humas Astra Motor Makassar Arif Reda kepada TribunPalopo.Com, Kamis (31/5/2018) malam.

Hal tersebut mengacu pada penjualan unit motor yang setiap bulannya ribuan unit yang habis terjual. Hal itu menandakan bahwa Honda ikut membantu masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ada sekitar 1.500 unit motor kami yang terjual per bulan di Tana Luwu sepanjang 2018 ini. Ini menandakan bahwa kami ikut membantu masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, dengan memiliki motor keluaran Honda bisa ikut memperlancat aktivitas masyarakat," katanya.

Besok Honda akan meluncurkan produk barunya all new vario. Keunggulannya sudah tidak pake kunci tapi remote. Keunggulan lain adalah irit dan sparepart terjangkau semua kalangan.

"Daya tempuh all new vario ini cukup irit karena bisa mencapai 46 kilometer per liter. Jadi, cukup irit," jelasnya. (*)