Besok, Astra Motor Kenalkan All New Honda Vario di Palopo, Hadirkan Virgoun

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Astra Motor sebagai Main Dealer Sepeda Motor Honda untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon akan mengenalkan produk terbarunya yaitu All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan penyegaran desain dan fitur yang lebih canggih dan sporti di City Market Palopo, Sabtu (2/6/2018).

Dua Skutik Legendaris ini siap meramaikan jajaran skutik berkelas khas Honda, dengan banyak perubahan yang makin sporti menjadi pilihan eksklusif bagi pecintanya.

Humas Astra Motor Makassar, Reda mengungkap bahwa All New Vario 150 dan 125 menjadi kebanggaan baru bagi pecinta skutik yang sangat sporti dan berteknologi tinggi.

Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih semakin melengkapi desain terbaru dari All New Honda Vario 150 dan All New Vario 125.

"Kami yakin dua product terbaru All New Vario akan diterima baik oleh masyarakat Palopo yang memiliki selera yang modern dan berkelas dalam berkendara," katanya kepada TribunPalopo.Com, Kamis (31/5/2016) malam.

Lebih lanjut Reda mengatakan, desain yang lebih sporti diwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas.

Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan penyematan fitur baru seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System yang membuat All New Vario menjadi motor paling canggih dan modern di kelasnya, juga lebih aman terhadap resiko pencurian karena sudah dilengkapi dengan fitur anti thief alarm.

Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang menjadi pioneer sepeda motor dengan full LED lamp serta cover muffler dan pilion step yang dilapisi dengan alumunium.

Mengaspal di Palopo kedua produk ini dipasarkan dengan harga OTR Rp20.180.000 untuk All New Vario 125 CBS, Rp20.860.000 untuk All New Vario 125 CBS ISS, dan Rp.23.480.000 untuk All New Vario 150.

Dalam peluncurannya nanti, All New Vario akan ditemani dengan penampilan spesial Penyanyi Ibukota Virgoun yang terkenal dengan lagu Surat Cinta Untuk Starla.

"Bukan hanya itu 20 pembeli pertama akan mendapatkan Jersey original PSM Makassar dan baju Honda yang akan ditandatangani oleh Virgoun," imbuhnya.

Dalam acara launching All New Vario Astra Honda akan mengandeng komunitas-komunitas Honda Palopo yang sekaligus akan melakukan city rolling memeriahkan acara launching.