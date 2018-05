Mau Bayar Zakat? Ini Lokasi Konter dan Gerai Laznas BMH Sulsel

Untuk memberikan layanan kemudahan menuniakan ibadah pembayaran zakat, infak, sedekah, wakaf, dan fidyah9 Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) Sulawesi Selatan membuka konter Both Evendesk di perbelanjaan stategis selama Ramadan.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

Manager Marcom dan Penghimpunan BMH Sulsel, Basori Shobirin mengatakan, di Makassar Laznas BMH membuka 9 konter dan 5 gerai di daerah penerimaan zakat, sedangkan jam layanan juga bertambah.

“Demi kemudahan dan kenyamanan melaksanakan ibadah, konter zakat buka dari pukul 9.30-21.00 Wita, sedang khusus gerai kantor buka pukul 08.00-23.00 Wita," ujar Basori, Kamis (31/5/2018).

Adapun lokasi sembilan konter zakat di Makassar yakni di Giant Expres Alauddin, Giant Expres Tamalanrea, Mal Ratu Indah, Alfamidi Jl Racing, Alfamidi Hertasning 4 di Jl Tun Abd Razak, Alfamidi Hertasning 1 di Jl Hertasning Raya, Esdede BTP, Alfamidi 3 Jl Urip Sumiharjo, dn Sekolah Islam Athirah di Jl Kajaolalido.

Sedangkan untuk gerai zakat terdapat di lima daerah yakni Makassar (Jl Tamalanrea Raya Poros BTP, Blok M No, 27A), Luwu Timur (Jl Incoiro No 2 Sorowako, Nuha), Parepare (Jl Jenderal Ssudirman No 66, Kelurahan BuminHarapan, Kecamatan Bacukiki Barat).

Maros (Jl Poros Makassar Maros, KM 25, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai), dan Bulukumba (Pesantren Hodayatullah, Kompleks BTN Somba 2). (*)