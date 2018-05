Suzuki Tawarkan Promo Menarik Ini untuk All New Ertiga

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga di Atrium Trans Studio Mall (TSM).All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik serta Sisi interior yang bergaya premium.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - MPV Low teranyar PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi dilaunching di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Owner PT MPS, Andree S yang dihubungi Minggu (27/5/2018) menuturkan, main diler mobil Suzuki di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) tersebut menawarkan beberapa promo menarik setiap pembelian All New Ertiga.

"PT Megahputra Sejahtera (MPS) menawarkan Uang Muka atau Down Paiment (DP) rendah, angsuran dan bunga ringan, serta ada beberapa doorprize untuk pengambilan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan)," katanya.

Untuk DP, MPS menawarkan mulai 15 persen atau sekitar Rp 40 jutaan dengan angsuran Rp 4 jutaan selama 60 bulan.

"Untuk kredit kami bekerja sama dengan beberapa pembiayaan seperti Ada Suzuki Finance, Oto Finance, Adira Finance, Mandiri Tunas Finance, serta dua perbankan Maybank dan BCA," ujarnya.

Andree pun menargetkan rerata penjualan All New Ertiga sekitar 75 unit per bulan.

"Hadirnya All New Ertiga membuat target penjualan untuk all produk MPS meningkat dari 300 unit menjadi 375 unit," katanya.

Meski produk komersial masih jadi tulang punggung dengan penjualan mencapai rerata 70 persen per bulan.

"Namun kami optimis hadirnya All New Ertiga diprediksi bakal meningkatkan penjualan segmen penumpang dari 30 persen menjadi 40 persen di Juni mendatang," katanya.(Aly)