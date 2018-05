Ramadan, Segini Harga Udang di Malili Luwu Timur

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Harga udang di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) dijual bervariasi.

Bulan Ramadan menurut sejumlah pedagang, tingkat konsumsi udang cukup naik dibanding sebelum Ramadan.

Ada empat jenis udang yang sering tersedia di penjual udang yaitu udang putih, laci-laci, hitam dan paname.

Harganya, udang hitam dijual Rp 80 ribu per kilogram, laci-laci Rp 30 ribu per kilo, paname Rp 45 ribu per kilo.

Khusus udang putih harganya bervariasi tergantung ukuran, biasa mencapai Rp 100 ribu per kilo.

Pedagang udang, Wahidin mengatakan udang yang dijual diperoleh dari petani tambak di wilayah Luwu Timur.

"Udang ini kami kirim juga ke Kota Makassar sesuai pesanan," katanya Wahidin kepada TribunLutim.com, di tokonya, Desa Baruga, Jumat (25/5/2018).

Toko penjual udang di wilayah Malili terdapat di Desa Baruga tepatnya pinggir Sungai Malili.

Umumnya, terdapat juga di Pasar Tradisional Malili, Desa Baruga.