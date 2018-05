Penjualan All New Terios Diprediksi Meningkat 3 Kali Lipat, Ini Promo Khusus Guru dan Dosen

Top management Daihatsu merilis Mobil Daihatsu All New Terios di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar terus mendongkrak penjualan produk di seluruh segmen.

Salah satunya, produk penumpang segmen SUV Medium teranyarnya, All New Terios.

Kepala AI-DSO Cabang Makassar Dodik Priambodo menuturkan, tren penjualan SUV medium dari tahun ke tahun meningkat 3 sampai 4 kali lipat.

"Awal penjualan saja hingga April inden All New Terios sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Penjualan rerata 30-an unit per bulan. Kita optimis Kuartal III nanti tepatnya mulai Agustus penjualan Terios akan meningkat pesat," katanya di sela buka puasa bersama di Panbakers Casual Dining Jl AP Pettarani Makassar, Jumat (25/5/2018)

Hingga April kemarin, Al-DSO Cabang Makassar berhasil menjual rerata 220 unit per bulan.

Produk komersial mendominasi sekitar 40-an persen.

Baca: Penjualan Daihatsu meningkat 10% Jelang Ramadan, Sigra Masih Primadona

"Nomor pertama tetap Pick Up Gran Max sekitar 43 persen disusul Sigra dan Xenia," kata Dodik.

Ada empat promo yang ditawarkan selama Juni mendatang.

"Promo kami mulai diskon spesial untuk guru atau dosen, lalu kredit angsuran bersahabat dengan tenor hingga 8 tahun," katanya.

Selain itu, ada juga promo service gratis 1 liter Oli untuk service ganti oli selama 24 jam.

Dan diskon tambahan untuk PU (pick up) dengan menunjukkan STNK PU unit lama.

Promo diskon spesial guru atau dosen serta diskon tambahan untuk pick up ditawarkan hingga Juni mendatang.

"Sedangkan kredit anguran bersahabat dan promo service gratis 1 liter oli hingga Mei nanti," katanya.(Aly)