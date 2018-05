Harga 6 Kebutuhan Ini Naik di Pasar Sentral Pangkep, Daging Sapi Tembus Rp 100 Ribu Sekilo

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Enam komoditi di Pasar Sentral Pangkep, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kenaikan.

"Itu data hari ini, sejumlah komoditi naik tapi kenaikannya tidak terlalu drastis," ujar Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Pangkep, Muh Yusri di Pangkajene, Jumat (25/5/2018).

Dia menyebut meski harga naik tapi ia menjamin stok tersedia jelang lebaran. Adapun bahan kebutuhan yang mengalami kenaikan harga, yakni Daging Sapi naik dari Rp 90 ribu ke Rp 100 ribu per kg.

Daging Ayam Kampung naik dari Rp 60 ribu ke Rp 70 ribu per kg. Kacang Kedelai Impor naik dari Rp 10 ribu ke Rp 20 ribu per kg.

Tomat naik dari Rp 5 ribu ke Rp 7 ribu per kg, Kacang Tanah naik dari Rp 18 ribu ke Rp 23 ribu per kg, Kacang Hijau naik dari Rp 15 ribu ke Rp 16 ribu per kg.(*)