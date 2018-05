Mejeng di MaRI, Berapa Harga Toyota C-HR?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Kabar gembira bagi Anda yang ingin mencari mobil untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya saat mudik lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah mendatang.

Kalla Toyota Lebaran SALE kembali digelar di Garage and Arcade Area Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan, mulai 24 Mei hingga 3 Juni 2018 mendatang.

Even bertajuk Semua Lebih Mudah ini memberikan penawaran menarik dengan mempermudah masyarakat untuk memiliki Toyota.

Menariknya lagi setiap transaksi bisa mendapatkan keuntungan berupa voucher belanja senilai jutaan rupiah dan special benefit lainnya.

"Ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri menjadi momen untuk beribadah sekaligus bersilaturahmi kepada seluruh keluarga dan kerabat. Kalla Toyota hadir kembali memberi kemudahan kepada masyarakat memiliki Toyota untuk melengkapi hari raya Lebaran pelanggan tahun ini," kata Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin.

Kebahagiaan lebaran pelanggan semakin lengkap dengan Doorprize yang akan diundi di akhir even, di antaranya Samsung Gear watch, Kulkas, TV LED, E-Money dan Voucher Kuliner.

Adapun produk Toyota yang menyapa pelanggan setianya antara lain Toyota C-HR.

"Spesial ramadan Toyota C-HR hadir menyapa pelanggan Kalla Toyota pertama kali di event Kalla Toyota Lebaran SALE 2018 ini, Crossover dari SUV dan Coupe, menjadikan Toyota C-HR tampil dalam karakteristik yang berbeda, melintasi sterotype produk saat ini. Selain itu Toyota C-HR akan hadir dalam varian single tone dan dual tone," ujarnya.

Harganya dibanderol Rp 500-an juta, bisa dimiliki dengan pembelian cash ataupun kredit.

Selain itu, Kalla Toyota juga menampilkan beberapa line up terbaiknya, di antaranya Toyota New Agya, All New Calya, All New Sienta, Grand New Avanza dan All New Yaris. (*)