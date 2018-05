Maczman Galakkan Nobar Setiap Laga Tandang PSM

Presiden The Maczman Ocha Alim Bachrie

Makassar, Tribun- Dukungan penuh kelompok suporter PSM Makassar, The Macz Man tak diragukan lagi. Kali ini, The Macz Man kembali menggalakan nonton bareng di Makassar pada laga away PSM menghadapi Persib Bandung, Rabu (23/5/2018) malam.

Nobar tersebut berlangsung di pelataran Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Sebagai tuan rumah, Sektor Maczman UMI menyiapkan layar raksasa dan memasang karpet hijau untuk menampung ribuan anggota Maczman yang hadir.

Tampak di lokasi sejumlah anggota Maczman dari berbagai sektor turut memeriahkan acara nobar. Bahkan Diarea nobar berkibar puluhan bendera sektor dari sejumlah sektor yang berada di Makassar, ada pula bendera dan syal Papua.

Tampak pula hadir sejumlah tokoh dan petinggi the Maczman, seperti Presiden Maczman, Ocha Alim, Sekjen Maczman, Mustafa. Serta Menteri Seni dan Kreas, Ferli Karim, dan sejumlah Deputi dan Ketua-Ketua Sektor Maczman.

Selain di Makassar, semua zona Maczman yang ada di luar Makassar juga melakukan nonton bareng bersama.Disela-sela nonton bareng juga diberikan sejumlah dooprice dari sponsor kita PT Djarum yang merupakan salah satu mitra dari suporter kreatif terbesar di Makassar ini.



"Nonton bareng ini sudah kami gelar sejak Maczman sejak lahir 17 tahun yang lalu, kami lakukan semata mata untuk mempererat silaturahmi dengan swmua anggota dan sebagai bentuk kecintaan dan support kita terhadap tim kebanggaan psm makassar berikutnya onton bareng selanjutnya akanndi gelar di sektor tinumbu," tutur Mustafa, sekjen Maczman.