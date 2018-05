Kalla Toyota SALE Pajang C-HR di MaRI

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota akan kembali memberi kemudahan kepada masyarakat memiliki Toyota untuk melengkapi Lebaran tahun ini.

Gelaran Kalla Toyota Lebaran Semua Lebih Mudah (SALE) hingga 3 Juni 2018 di Garage and Arcade Area Mall Ratu Indah Makassar. Berbagai penawaran menarik akan mempermudah masyarakat untuk memiliki Toyota.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Kamis (24/5/2018) menuturkan, tingginya lonjakan kebutuhan di hari raya Lebaran semestinya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman.

"Kami akan tawarkan solusi transportasi melalui beragam produk Toyota terbaik pada gelaran Kalla Toyota Lebaran SALE nanti," katanya.

Lebaran SALE 2018 juga menjadi yang pertama bagi Toyota C-HR untuk hadir menyapa pelanggan Kalla Toyota. Crossover dari SUV dan Coupe, menjadikan Toyota C-HR tampil dalam karakteristik yang berbeda, melintasi sterotype produk saat ini.

Selama event ini, Kalla Toyota juga menampilkan beberapa line up terbaik diantaranya Toyota New Agya, All New Calya, All New Sienta, Grand New Avanza dan All New Yaris.

"Berbagai penawaran menarik akan menanti masyarakat di kota Makassar dan sekitarnya untuk memiliki berbagai produk Toyota. Di antaranya cicilan lebih dari 5 tahun dengan angsuran dan bunga ringan," ujar Aswan.

Tidak hanya itu, Kalla Toyota juga akan menawarkan gratis Welcome Pack untuk pembelian unit Toyota tertentu.

Dapatkan juga special benefit dan doorpize setiap transaksi, pelanggan bisa mendapatkan keuntungan berupa voucher belanja senilai jutaan Rupiah dan special benefit lainnya.

"Kebahagiaan lebaran pelanggan semakin lengkap dengan Doorprize yang akan diundi di akhir event, diantaranya Samsung Gerwatch, Kulkas, TV LED, E-Money dan Voucher Kuliner," katanya.

Lomba Ramadan Berhadiah

Pengunjung juga berkesempatan ikut memeriahkan gelaran ini dengan mengikuti berbagai Lomba khas bulan Ramadhan untuk berbagai usia.

Bagi yang ingin mengikuti perlombaan tersebut, masyarakat dapat menghubungi contact person: 085399115694 untuk registrasi dan informasi lebih lengkap terkait lomba tersebut. Lomba ini menjanjikan hadiah senilai puluhan juta rupiah

“Pelanggan juga bisa mengikuti program Tukar Tambah (Trade-In) untuk menukarkan mobil lamanya dengan penawaran menarik selama event ini berlangsung,” kata Aswan, Marketing Manager Kalla Toyota.