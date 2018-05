Dulu Gagah Perkasa, Lihat Foto Jet Li Kini Bikin Nangis, Manajer Ungkap Kondisi Sebenarnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Penggemar film laga pasti tak asing dengan Li Lianjie atau yang akrab dipanggi Jet Li.

Di masa mudanya, Jet Li adalah sosok aktor yang hebat dengan kemampuan bela diri yang luar biasa.

Namun, baru-baru ini penggemar dibuat kaget dengan munculnya foto Jet Liyang memprihatinkan.

Dikutip dari SCMP, Senin (21/5) Jet Li yang kini berusia 55 tahun tertangkap kamera saat ia mengunjungi kuil di Tibet.

Jet Li juga mengatakan bahwa detak jantungnya kini menjadi tak stabil.

Bahkan dalam satu menitnya dapat berdetak sebanyak 130 kali, di atas detak jantung orang normal yang rata-rata 60-110 kali per menit.

Aktor legendaris ini diketahui mengidap penyakit Hipertiroidisme.

Hipertiroidisme adalah kondisi ketika kadar hormon tiroksin di dalam tubuh sangat tinggi.

Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar tiroid, dan berperan dalam berbagai proses metabolisme.

Man its sad to see him like this. Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems". He said he's in pain but is happy. May your health get better #JetLi. #Legend #OneOfTheGreat