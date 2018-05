Anggota DPRD Sidrap Ini Divonis 3 Bulan Penjara, Kasusnya?

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Sidang pembacaan vonis (putusan) terhadap dugaan pelanggaran materi kampanye yang melibatkan anggota DPRD Sidrap, Sudarmin sebagai terdakwa, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (23/5/2018) sore.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar, didampingi Rahmi Dwi Astuti dan Firmansyah Irwan.

Sebelumnya, Sudarmin didakwa jaksa penuntut umum (JPU), melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf C UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Mejelis hakim saat membacakan vonis, menyatakan politisi Partai Demokrat Sidrap itu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar materi kampanye.

"Menjatuhkan pidana tiga bulan penjara kepada terdakwa, namun tidak perlu dijalani. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 1 juta," kata Brelly Yuniar saat membacakan putusan.

Sekadar diketahui, Sudarmin diadili setelah dilaporkan aktivis Koalisi Masyarakat Sidrap Peduli Demokrasi Bermartabat, Rusli Kaseng.

Ia diduga melanggar materi kampanye saat mengampanyekan calon bupati Sidrap, Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DOAMU), di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Sidrap belum lama ini.