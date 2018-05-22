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Ini Profil Singkat Anggota KPU Sulsel Periode 2018-2023

Dari tujuh nama itu, hanya dua incumbent KPU Sulsel periode 2013-2018. Berikut profil singkat ke-7 anggota KPU Sulsel 2018-2023.

Ini Profil Singkat Anggota KPU Sulsel Periode 2018-2023
Logo KPU

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tujuh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023, Senin (21/5/2018) malam.

Pengumuman itu berdasarkan keputusan KPU RI, No 371/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018.

Dari tujuh nama itu, hanya dua incumbent KPU Sulsel periode 2013-2018.

Berikut profil singkat ke-7 anggota KPU Sulsel 2018-2023.

M Asram Jaya
-Lahir: 4 Februari 1975
-Koordinator FIK ORNOP Sulsel

Uslimin
-Lahir: 13 September 1972
-Mantan Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi DPP Permas

Upi Hastati Hamid
-Lahir: 24 Juli 1974
-Mantan Komisioner KPU Barru dua periode

Misnah M Attas
-Lahir: 1974
-Mantan Komisioner Panwas Gowa
-Mantan Komisioner KPU Makassar
-Anggota KPU Sulsel 2013-2018 

Faisal Amir
-Mantan Ketua KPU Takalar
-Anggota KPU Sulsel 2013-2018

Syarifuddin Jurdi
-Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

Fatmawati
+Mantan Komisioner Panwas Gowa
+Mantan Komisioner KPU Gowa
+Mantan Komisioner Bawaslu Sulsel

Tags
KPU Sulsel
Asram Jaya
Uslimin
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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