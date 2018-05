PT Diana Gelar Test Ride New Ninja 250 di Sidrap

Manajemen PT Diana Indonesia selaku dealer resmi Kawasaki Indonesia Bagian Timur memperkenalkan Kawasaki New Ninja 250 di Pool Resto Lt 2 Hotel MYKO, Makassar, Sabtu (31/3/2018). Motor Ninja generasi ketiga tersebut hadir dengan mesin lebih bertenaga, mudah dikendalikan, rangka lebih ringan dan manuver sangat baik disetiap kondisi.

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Diana Indonesia selaku main Dealer Motor Kawasaki gelar Test Ride New Ninja 250 di Sidrap Puncak Mario, Kabupaten Sidrap.

Kepala Divisi Marketing and Promotion PT Diana Group, Heryanto mengatakan, sirkuit tersebut dipilih untuk memberikan pengalaman bagi para rider.

"Motor kami ini terpilih sebagai motor sport terbaik 250 cc 2 cilynder versi Majalah Otomotif Award 2018 sehingga kami ingin meraka merasakan performance nya," kata Heryanto.

Ia menambahkan, peserta yang hadir merupakan komunitas motor Kawasaki di bawah naungan KNI dari Makassar, dan beberapa dari Kabupaten Sidrap, Pinrang, Soppeng, dan Kota Parepare

"Biasanya kegiatan seperti ini hanya digelar di parkir mall atau tempat lain yang bukan sirkuit. Tapi sekarang kami menggelar di tempat yang berbeda dan tentunya lebih menantang," kata Heryanto melalui rilisnya, Minggu (20/5/2018).

All New Kawasaki Ninja 250 hadir dengan beberapa keunggulan dengan mengusung sejumlah pembaruan, baik dari segi desain, performa hingga teknologi.

Jika pada generasi sebelumnya hanya mampu menghasilkan tenaga maksimal 31 hp pada 11.000 rpm, generasi terbaru Ninja 250 tenaga maksimalnya naik sebesar 5 hp. Adapun torsi maksimalnya meningkat 2 Nm dari 21,5 Nm.

All New Kawasaki Ninja kini dapat menghasilkan 39 HP pada 12.500 rpm dan 23,5 Nm pada 10.000 rpm. Kawasaki New Ninja 250 menggantikan Ninja 250 dan Ninja 300 model sebelumnya (2008 dan 2012 ini merupakan model generasi ke-3).

Terkait mesin, Kawasaki Ninja 250 ini juga dibekali dengan dimensi airbox yang semakin diperbesar menjadi 5,8L dari sebelumnya hanya 4,7L.(*)