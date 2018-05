Mengejutkan! Sebelum Bom di Gereja Surabaya, Anak Dita Ternyata Pernah Mengirim 'Sinyal' Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Anak pelaku bom Gereja di Surabaya telah dimakamkan oleh Dinsos Sidoarjo pada Minggu (20/5/2018).

Anak pertama Dita yang ikut dalam ledakan tersebut ternyata pernah mengirimkan sinyal melalui akun media sosialnya.

Dilansir dari Kompas.com, Aiman Witjaksono secara eksklusif mendatangi sekolah anak Dita Oepriyanto.

Dari seorang guru, Aiman mendapatkan informasi mengenai akun sosial anak Dita.

Sebelumnya tidak ada informasi apapun yang didapatkan Aiman soal murid kelas 11 SMA yang berusia 18 tahun ini, sampai ia menemukan sebuah foto bernuansa gelap dengan caption "...So Much, Wont Leave It..."

Ketika ditanyakan pada pihak sekolah, guru dari anak tersebut mengatakan bahwa foto itu merupakan foto sekolahnya.

"Itu foto sekolah kami di sini," kata guru tersebut.

Postingan anak Sulung Dita ini dianggap janggal karena ia sedang tidak ada rencana meninggalkan sekolahnya.

Sementara anak Dita baru kelas 11 SMA bukan kelas 12 yang hendak lulus.

Foto yang diunggah tersebut tertanggal 3 Februari 2018.

