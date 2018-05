WOM Selektif Pilih Debitur Sepanjang Ramadan, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) di 2018 tetap mengandalkan produk multiguna.

Alasannya, selain risiko lebih rendah juga lebih tepat sasaran.

Utamanya calon debitur yang butuh uang cepat untuk biaya pendidikan atau konsumsi sehri-hari.

Chief Human Capital Officer WOM Finance, Ekanto Wijonosunu menuturkan, khusus di Ramadan permintaan dana tunai mulai meningkat.

"Bila Ramadan kebanyakan perusahaan pembiayaan jor-joran. Kami tidak lebih selektif, agar risiko dapat di minimalkan," katanya, Minggu (20/5/2018).

Secara nasional kontribusi produk multiguna masih 20 persen dari aset.

Selebihnya pembiayaan MotorKu dan MobilKu.

Wom Finance menyalurkan CSR di 14 kantor cabang salah satunya di Makassaf dikarenakan pertumbuhan bisnis mencapai 10 persen di Tanah Daeng.

"Kontribusi region Kalimantan dan Sulawesi terhadap nasional di angka 10 persen. Tahun ini, didongkrak ke angka 15 persen. Makassar salah satu kontributor tertinggi di region ini" ujarnya.

Kacab Makassar, Surahmat menambahkan, per bulan dana tunai ia target bisa mencapai 400 unit per bulan, dan 1.600 per bulan se-Sulsel.

"Dengan menjamin STNK motor Anda, kami berikan uang tunai. Berapa dananya? Sesuai taksasi tim kami dilihat dari tahun pemakaian dan kondisi motor terakhir," katanya. (Aly)