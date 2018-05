Honda Sport Motoshow 2018 Meriahkan Ramadan di Kota Palopo

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Soeharto.

TRIBUNPALOPO.COM,WARA - Astra Motor Makassar sebagai main dealer sepeda Motor Honda untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon kembali menggelar kegiatan tahunan Honda Sport Motoshow 2018, di City Market Palopo, Jl Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu(20/5/2018).

Mengusung tema “Total Control” kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini khusus untuk konsumen dan komunitas sebagai ajang eksistensi sepeda motor Honda jenis sport yang tampil lebih agresif, berperforma, tinggi dan juga tangguh.

Tingginya antusiasme konsumen terhadap motor sport Honda menjadi alasan Honda sport motoshow ini digelar.

Konsumen dapat mengenal lebih dekat jajaran motor sport Honda, seperti All New Honda CB150 Verza, Honda CB150R StreetFire, Honda CBR150R dan Honda CBR250RR. Mereka dapat merasakan langsung keunggulan performa serta sensasi menunggangi motor sport Honda melalui sesi test ride experience the total control.

“Ajang Honda Sport Motoshow ini kami hadirkan kembali untuk memenuhi tingginya antusias masyarakat terhadap sepeda motor sport Honda dan sebagai wadah untuk berbagai wawasan dan pengalaman tentang motor spoort honda yang memiliki performa terbaik dikelasnya." ujar Marketing Manager Astra Motor area SulSelBar,Henry Setiawan melalui rilis yang diterima TribunPalopo.Com.

Pada kegiatan itu juga disediakan beragam kebutuhan sepeda motor Honda yang tersedia pada booth penjualan, Honda Genuine Parts (HGP), Honda Genuine Accessories (HGA) dan Apparel guna mendukung gaya pengendara. Selain itu, konsumen berkesempatan mendapatkan program penjualan khusus untuk pembelian Honda CB150 Verza, CB150R Streetfire, CBR150R, CBR250RR selama acara berlangsung.

Untuk menambah kemeriahan acara tersebut,dimeriahkan oleh hiburan seru dan menarik seperti Band Akustik Salam Ramadhan dan Festival Patrol Ramadhan oleh warga juga dibarengi dengan beberapa games competition yang menarik.

Setelah digelar di Palopo, Honda sport motoshow juga akan digelar ditiga kota di wilayah SulSelBarTra, yaitu Mamuju (26-27 Mei), Makassar (2-3 Juni), dan Kendari (9-10 Juni).(*)