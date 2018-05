Bikin Nangis, Inilah Ungkapan Hati Rasyid Rajasa Usai Istri Tercinta Adara Taista Berpulang

TRIBUN-TIMUR.COM - Putra Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa, mengunggah foto sang istri, Adara Taista, ke akun Instagram Storynya, Sabtu (19/5/2018) malam.

Rasyid menuliskan kata-kata yang merupakan untaian doa untuk mendiang istrinya.

"To Allah we belong, and

to Allah we shall return.

Pintu Jannah terbuka

lebar dan para malaikat-NYa

menyambut kamu

my love @adarataista"

Unggahan Rasyid Rajasa

Untaian doa tersebut dituliskan pada foto Adara yang tampak cantik dan anggun dengan busana pernikahan.

Sebelumnya diberitakan, wanita yang akrab disapa Dara meninggal dunia pada usia 27 tahun.