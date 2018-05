VIDEO: Ini Promo Ramadan Hotel Group Phinisi Hospitality

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu cara meningkatkan okupansi inap hotel dan kunjungan Mal di bulan Ramadan, Managemen Group Phinisi Hospitality menawarkan program Phinisi Fiesta.

Managing Director Phinisi Hospitality Indonesia, M Yusuf Sandy di sela jumpa pers di Area Tokyo Mall Phinisi Point (PIPO) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (18/5/2018) menuturkan, Phinisi Fiesta merupakan berkah Ramadan.

"Program ini menawarkan 17 voucher diskon di 17 tenant yang ada di Mal Phinisi Point (PIPO). Ini diperuntukkan bagi semua tamu hotel yang menginap di Hotel Clarion, Dalton Hotel, Amadera eks Quality, dan The Rinra," katanya.

Caranya pun mudah, hanya drngan meminta voucher diskon di bagian reception hotel dengan menunjukkan kunci kamar, dan kartu diskon tersebut dibawa ke Mall PIPO untuk diperlihatkan ke tenant sesuai pilihan guna mendapatkan diskon khusus.

"Diskon yang diberikan up to 20 persen di 17 tenant. Voucher berlaku sejak 17 Mei hingga 17 Juni 2018. Khusus di tenant Tanamera Coffee voucher berlaku hingga 31 Mei," katanya.

Program yang dikemas dalam bentuk Phinisi Fiesta ini bekerja sama dengan beberapa tenant di Mall Phinisi Point (PIPO). Tercatat ada 17 Tenant

Ke-17 tenant tersebut yakni, Sumoboo, Shabu Tei, Anna Wijaya Dental Care, Chung GI Wa, Warung Koffie, Batavia, Portico, Sari Bundo, Tanamera Coffee Indonesia.

Juga Sound & Soul, ME Gallery, Little Jack, Fifth Avenue, Old Town White Coffee, Bintang Express, Sumo Squid, Pocoyo Waffle, Share Tea, dan Auto Clean.

"Rencanannya kita akan cetak 24 Ribu voucher," kata GM Mall PIPO, Anggraini. (*)