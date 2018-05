Sensasi Brokat Ala Dapoer Rena Pangkep, Nikmat untuk Buka Puasa

Sensasi Brokat Ala Dapoer Rena, Bisa Jadi Menu Buka Puasa Kamu

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Salah satu menu yang recomended banget untuk menjadi menu buka puasa kamu adalah Brownis Alpukat (Brokat).

Di Pangkep, cuma ada di Kampung Mandar, Kelurahan Labakkang Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulsel.

"Sensasi makan kue brownis, makan buah alpukat dan ice cream bisa kamu temukan di dalam satu cup browkat ini," kata Pemilik usaha Brokat, Nurginaya ditemui TribunPangkep.com di rumahnya, Sabtu (19/5/2018).

Rasanya sangat pas dinikmati jika berbuka puasa, pelepas dahaga.

Lapisan brownisnya lembut dengan lelehan toping bubuk.

Buah alpukat yang sudah dihaluskan meleleh menyatu dengan parutan keju.

Harganya terjangkau cukup Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu per cup nya.

Brokat ini terbuat dari brownis cokelat, diberi alpukat, toping bubuk, lelehan cokelat dan toping sesuai selera.

Ada banyak varian rasa seperti brownis durian Rp 15 ribu per cup, brownis buah naga Rp 10 ribu per cup, brownis nangka Rp 10 ribu, oreo chese cake Rp 10 ribu dan brownis alpukat mix durian Rp 15 ribu per cup.

Brokat ini harus disimpan di freezer dan dapat bertahan sampai sepekan.

Gimana? Cobain yuk sensasi berbeda makan brokat ala Dapoer Rena.

Bisa dipesan langsung di WA 085334877217 atau FB Nhaya Ginaya.