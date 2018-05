Ini Susunan Pemain PSM vs Borneo FC

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - PSM dan Borneo FC akan bertanding malam ini, Sabtu (19/5/2018) pada pekan ke-9 Liga 1 di Stadion Mattoanging, Makassar.

Setelah sebelumnya absen karena cedera, Steven Paulle siap comeback dan duet kembali dengan Abdul Rahman di lini belakang.

Namun seandainya saja kondisinya belum memungkinkan untuk bermain, Pelatih Robert Rene Alberts punya opsi pada sosok Hendra Wijaya.

Kemudian di posisi kini depan, Bruce Djite nampaknya akan diberi kesempatan bermain.

Sama seperti Steven, Bruce juga sebelumnya berkutat dengan cedera. Tetapi kini kondisinya telah pulih.

PSM Makassar

Coach:Robert Rene Alberts

Goalkeeper: Rivky Mokodompit

CB: Steven Paulle, Abdul Rahman

RB/LB: Wasyiat Hasbullah Hasyim Kipuw

DM : Rasyid Assyahid Bakri,Marc Klok

AM : Willem JAN Pluim

RW/LW: Ferdinand Sinaga, Zulham Zamrun

CF: Bruce Djite

Borneo FC

Coach: Dejan Antonic

GK : Nadeo Argawinata

CB: Azamat Baimatov, Leonard Tupamahu

RB/LB: Diego Michiels, Abdul Rachman

DM: Julien Faubert, Srdan Lopicic

AM: Sultan Samma

RW/LW: Wahyudi Hamisi, Titus Bonai

CF: Lerby Eliandri

Keterangan:

GK :Goalkeeper

CB :Centre Back

RB/LB: Right Back/Left Back

DM: Defence Midfielder

AM : Attacking Midfielder

RW/LW: Right Winger/Left Winger

CF : Centre Forward