Catat Tanggal Pemilihan Unit Cluster Rosemary Residence Tanjung Bunga

PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk memperkenalkan dua cluster terbaru di kawasan Green River View Tanjung Bunga, Rosemary residence dan Marigold residence dalam Grand briefing dan product knowledge di Ballroom Macora Hotel The Rinra Makassar, Jumat (12/1/2019/8). dua cluster terbaru tersebut dipasarkan mulai harga Rp 330 juta an per unit dan Untuk pasarkan rumah tersebut PT GMTD jajaki kerjasama dengan empat bank, yaitu Bank BNI 46, Mandiri, BTN dan BRI. tribun timur/muhammad abdiwan