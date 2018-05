Cari Ngabuburit Keren, Ayo ke Benteng Roterdam ada Even Ngabuburead

Lelapak buku Makassar membuat even bertajuk Ngabuburead, Sabtu (19/5/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Yang masih mikir-mikir sore ini mau kemana bareng teman ngabuburit, boleh coba jalan-jalan ke Benteng Roterdam, Makassar.

Salah satu cagar budaya sekaligus destinasi wisata andalan kota Makassar itu menawarkan pengalaman berwisata yang cukup menarik.

Berada di arah barat kota Daeng atau tepatnya di pinggiran Pantai, Benteng Roterdam selalu menjadi primadona bagi warga kota Makassar.

Apalagi di momen bulan Ramadan, lokasi yang dulunya bernama benteng Makassar ini ramai dikunjungi untuk sekedar melihat-lihat atau juga mengabadikan momen dengan berfoto.

Nah kali ini, sejumlah pelapak buku Makassar membuat even bertajuk "Ngabuburead", Sabtu (19/5/2018).

Dimulai sejak Pukul 14.00 Wita hingga jelang buka puasa, "Ngabuburead" menghadirkan berbagai pelapak buku.

Mulai dari lapak baca gratis, lapak jualan buku dan yang spesial bakal dihibur oleh penampilan salah satu band lokal yakni Ruang Baca.

Adapun pelapak-pelapak yang akan mengisi kegiatan tersebut yakni, Lapak Baca Kemarau, Lapak Bokboksob, Library on The Street (LOSt), Petualang Makna, Kawaii Desu no Reading, dan Mamatsajah.