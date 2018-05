Buruan Registrasi Ulang Mudik Bareng Jasa Raharja, Batas Akhir 26 Mei

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda pendaftar mudik gratis bareng PT Jasa Raharja diharapkan untuk melakukan registrasi ulang hingga, Sabtu (26/5/2018).

Bila tidak, kuota Anda akan diganti.

Proses registrasi dilakukan mulai pukul 08.00-15.00 Wita di kantor Jasa Raharja Jl Dr Sam Ratulangi Makassar.

Khusus darat, Jasa Raharja Cabang Sulsel punya 560 seat yang akan start 11 Juni 2018 menuju empat daerah dengan lima jalur.

Rute Makassar-Palopo via jalur Siwa, Makassar-Tana Toraja via Pinrang, Makassar-Mamuju via Polman, Makassar-Watampone via Bulukumba, dan Makassar-Watampone via Soppeng.

Sedangkan untuk laut, Jasa Raharja Cabang Sulsel punya 500 seat yang rencananya akan start 12 Juni 2018 dengan rute Makassar-Baubau, Sulawesi Tenggara.

Untuk mudik dengan kapal laut, Jasa Raharja bekerja sama dengan PT Pelni.

Kepala Jasa Raharja (JR) Cabang Sulsel, Jahja Joel Lami menuturkan, di hari pertama registrasi baru 200 dari 1.060 yang mendaftar ulang.

"Kami beri kesempatan untuk daftar ulang hingga 26 Mei mendatang. Bila tidak, akan diganti drngan daftar waiting list yang sudah sampai 100-an orang. Dan akan bertambah," katanya, Sabtu (19/5/2018).

Bagi Anda yang ingin registrasi ulang diharapkan membawa KTP, SIM, dan Kartu Keluarga.

Pada registrasi hari pertama, pemudik khusus angkutan darat sudah mendapatkan tiket beserta kaos dan topi dari Jasa Raharja.

"Khusus angkutan laut, tiket akan dibagikan pada 2 Juni mendatang. Sementara kita berikan kaos dan topi saja," ujar Jahja.(*)