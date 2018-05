PSM vs Borneo FC: PSM Uji Lapangan Sore, Borneo FC Malam

Laporan Wartawan Tribun Timur Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR -- Hari ini dua kesebelasan yang akan bertanding besok, Sabtu (19/5/2018) pada pekan ke-9 Liga 1 2018, PSM Makassar dan BorneonFC akan menjalani uji lapangan.

Tuan rumah PSM mendapat jatah uji lapangan sore nanti pukul 16:30-17:30 Wita.

Sedangkan tim tamu, Borneo FC menjalani uji lapangan pada malam hari pukul 19:30-20:30 wita.

Tiga pemain asing PSM Marc Klok, Bruce djite, dan Steven Paulle saat berlatih di Stadion Mattoanging, Makassar, Kamis (17/5/2018). Paulle dan Bruce masih latihan terpisah (tribun timur/muhammad abdiwan)

Kedua tim ini melakukan uji lapangan di Stadion Mattoanging, yang merupakan venue pertandingan besok.

Gelandang andalan PSM Makassar, Willem Jan Pluim kini sudah kembali ke Indonesia dan berlatih bersama klubnya, PSM Makassar sore ini, Kamis (3/5/2018). (abdiwan/tribuntimur.com)

Namun sebelum uji lapangan, terlebih dahulu pelatih kedua tim harus mengikuti sesi Press Conference atau jumpa pers dengan awak media di stadion pukul 16:00-16:30 Wita.

Kemudian usai uji lapangan, perwakilan kedua tim wajib ikut Technical Meeting di Hotel Same pukul 21:00 Wita.

Jadwal persiapan laga PSM vs Borneo, Jumat 18 Mei 2018 :

1. Press Conference

PSM 16.00 - 16.15

Borneo 16.15 - 16.30 di Stadion A. Mattalatta Makassar.

2. Official Training

PSM 16.30 - 17.30

Borneo 19.30 - 20.30 di Stadion A. Mattalatta Makassar.

3. MCM 21.00 - Selesai di Hotel Same Makassar.

daftar pemain Borneo FC

Berikut ini daftar pemain Borneo FC yang dibawa pelatih Dejan Antonic ke Makassa.