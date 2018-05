Fakultas Hukum Unhas Raih Akreditasi Internasional AUN-QA

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin meraih akreditasi Internasional dari ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) di Thailand.

Prodi S1 Ilmu Hukum Unhas yang sebelumnya telah mempertahankan Akreditasi "A" dengan nilai yang sangat tinggi 387 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dinyatakan memenuhi standar dan kriteria AUN Quality Assurance (AUN-QA).

"Alhamdulillah, baru saja kami menerima hasil assessment AUN-QA Batch III dan berkah Ramadhan, Prodi S1 Ilmu Hukum Unhas saat ini memperoleh pengakuan Intenasional di ASEAN," kata Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof Dr Farida Patittingi, SH MH, Jumat (18/5/2018).

Prof Farida mengatakan capaian ini berkat kerja keras dan sinergitas segenap potensi Civitas Akademika, Alumni Fakultas Hukum Unhas dan stakeholders yang bahu-membahu memajukan Fakultas Hukum.

Pencapaian spektakuler ini karena dukungan penuh Rektor Universitas Hasanuddin Ibu Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.

"Atas pencapaian ini, selaku Dekan saya menyampaikan terimakasih kepada ketua dan sekretaris senat fakultas, semua wakil dekan, pimpinan departemen, pimpinan prodi, dosen, mahasiswa dan alumni, khususnya Tim AUN-QA Fakultas Hukum Unhas yang telah mempersiapkan borang akreditasi ini berbulan-bulan sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan," katanya.

Prof Farida pun berharap prestasi ini bisa tetap dipertahan dan lebih ditingkatkan.

Prof Farida baru saja melakukan penandatangan Letter of Intent (LoI) dengan dua School of Law terkemuka di Belanda yaitu Erasmus School of Law Rotterdam dan Leiden School of Law semakin mengukuhkan reputasi Fakultas Hukum Unhas di dunia internasional.

Dengan terakreditasi AUN-QA Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Unhas ini, maka menjadi Fakultas Hukum kelima di Indonesia ini yang terakreditasi internasional yaitu UI, UGM, UNAIR dan Universitas Brawijaya.

"Ini adalah amanah dan kepercayaan menjaga Status Akreditasi kita agar Fakuktas Hukum Unhas makin maju dan tetap menjadi salah satu Fakultas Hukum terbaik di negeri ini," katanya.