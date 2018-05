Sidang Politisi Partai Demokrat Sidrap Diskors, Ini Masalahnya

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Sidang perdana dugaan pelanggaran materi kampanye yang melibatkan anggota DPRD Sidrap, Sudarmin diskors oleh majelis hakim, Kamis (17/5/2018).

Sidang rencananya dilanjutkan pukul 13.30 Wita hari ini, di Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, Sulsel.

Sidang tersebut diskors gegara politisi Partai Demokrat itu berencana mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa.

"Saya akan ajukan eksepsi atas dakwaan JPU yang mulia," kata Sudarmin di hadapan majelis hakim.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU yang terdiri atas Wiryawan Batara Kencana dan Ahamad Imam Lahaya mengatakan, Sudarmin diduga melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Sekadar diketahui, Sudarmin disidang atas laporan Koalisi Masyarakat Sidrap Peduli Demokrasi Bermartabat.

Ia diduga melanggar materi kampanye saat mengampanyekan calon bupati Sidrap, Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DOAMU) di Kecamatan Panca Lautang belum lama ini.(*)