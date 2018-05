'Korban' Kampanye, Anggota DPRD Sidrap Disidang di Pengadilan

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Anggota DPRD Sidrap, Sudarmin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Sidrap, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (17/5/2018).

Politisi Partai Demokrat itu, disidang atas laporan Koalisi Masyarakat Sidrap Peduli Demokrasi Bermartabat. Ia diduga melanggar materi kampanye saat mengampanyekan calon bupati Sidrap, Dollah Mando-Mahmud Yusuf (DOAMU) di Kecamatan Panca Lautang belum lama ini.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar DWH, didampingi Rahmi Dwi Astuti dan Firmansyah Irwan. Sudarmin mulai menjalani persidangan, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam dakwaannya, JPU yang terdiri atas Wiryawan Batara Kencana dan Ahamad Imam Lahaya mengatakan, Sudarmin diduga melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Pantauan TribunSidrap.com, saksi dalam perkara tersebut juga telah berada di PN Sidrap, yakni Rusli Kaseng, Muh Fadli, dan Andi Syamsul Bahri.

"Undangan yang kami terima pukul 09.00 Wita, kami dijadwalkan memberi kesaksian atas perkara dugaan pelanggaran materi kampanye Sudarmin," kata Rusli Kaseng kepada TribunSidrap.com.

Sementara itu, Sudarmin saat diminta tanggapannya terkait perkara tersebut usai pembacaan dakwaan, enggan berkomentar banyak.

"Sebentar pi baru wawancara, gampang mi itu," ujarnya. Rencananya, sidang lanjutan bakal digelar pada pukul 13.30 Wita hari ini.(*)