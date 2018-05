VIDEO: Suasana Pasar Turatea Jeneponto Sehari Jelang Ramadan

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Harga kebutuhan dapur di pasar Turatea, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, merangkak naik sehari jelang ramadan, Selasa (15/05/2018).

"Semua naik, kentang, lombok, cabe kecil, bawang merah, bawang putih naik semua harganya," kata Hj Ada (40) seorang penjual ditemu di lods sayur dan buah.

Menurut HjAda, kenaikan harga dipicu tingginya permintaan pasar jelang ramadan.

"Memang tiap mau puasa harga naik begini, karena banyak pemakaian orang mau sahur pertama sama baru-baru juga musim pesta," ujarnya.

Namun, menurut Hj Ada, meski harga kebuthan dapur naik, pengunjung tetap ramai di pasar itu. "Besok pasti lebih ramai lagi," tuturnya.

Berikut harga dan jenis kebutuhan dapur yang melonjak di pasar itu:

-Cabe besar, dari Rp 35 ribu naik menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

-Cabe keriting, dari Rp 35 ribu naik menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

-Kentang, dari Rp 12 ribu naik menjadi Rp 15 ribu per kilogram.

-Tomat, dari Rp 5 ribu naik menjadi Rp 7 ribu per kilogram.

-Bawang putih, dari Rp 25 ribu naik menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

-Bawang merah, dari Rp 25 ribu naik menjadi Rp 35 ribu per kilogram.