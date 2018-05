PSM Makassar - Sambut Ramadan, Marc Anthony Klok Kunjungi Panti Asuhan

Laporan Wartawan Tribun Timur Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Gelandang asing PSM Makassar asal Belanda, Marc Anthony Klok nampak melakukan kunjungan ke sebuah Panti Asuhan di kota Makassar.

Hal ini terlihat dari Insta Story nya di akun Instagram miliknya siang ini, Rabu(16/5/2018).

Dari insta Storynya itu terlihat ia menyabangi Panti Asuhan Ar Rahman yang teeletak di Jl Serigala, Makassar.

Dari keterangan video itu, ia menuliskan "Blessing the orpanage before the ramadhan start,". Yang berarti "turut mendoakan/memberkhi panti asuhan sebelum Ramadhan mulai," tulisnya.

Marc Anthony Klok menyabangi Panti Asuhan Ar Rahman yang teeletak di Jl Serigala, Makassar. (instagram)

Seperti diketahui bersama, bulan Ramadhan 1439 H jatuh pada hari Kamis (17/5/2018) besok.

Marc memang dikenal sebagai sosok yang ramah dan senang bergaul.

Penampilan Marc Klok saat laga PSM vs Persela Lamongan, Jumat (6/4/2018) (Handover)

Tak peduli itu dari kalangan sesama pemain bola, suporter hingga masyarakat awam, dalam istilah masyarakat Makassar saat ini, Marc seorang yang sombere' atau seorang yang bersikap dan terbuka dengan siapapun.

Tak heran ia punya banyak fans tersendiri dari kalangan suporter PSM.

