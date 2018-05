Ada Paket Hemat Ramadan yang Dijamin Halal di Catering Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Tidak terasa bulan Ramadan telah datang. Bulan dimana semua ummat islam diberbagai penjuru dunia berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah.

Salah satu kegiatan yang bernilai ibadah yang paling banyak dilakukan adalah bersedekah kepada sesama lewat acara Buka Puasa Bersama.

Di Kota Makassar sendiri, untuk sebagian dermawan, kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin tahunan selain sebagai ajang silaturrahmi keluarga dan kerabat juga menjadi ajang berbagi buka puasa kepada mereka yang membutuhkan.

Untuk menu buka puasa, ada yang dibuat secara langsung dan ada pula yang dipesan melalui berbagai catering yang ada di Kota makassar guna menghemat waktu dan lebih praktis.

Salah satu catering yang sudah rutin melayani pesanan buka puasa dari tahun ketahun adalah Rachmat Catering, Komp. Bumi Permata Hijau (BPH) Jl. Bumi II No. 9 Makassar.

Setiap Ramadan, Rachmat Catering, menyediakan paket Hemat Khusus yang sangat terjangkau, hanya 18 ribu rupiah untuk paket nasi kotak dan harga 28 ribu rupiah per pax untuk paket prasmanan.

Harga tersebut untuk pemesanan minumum 100 porsi dan sudah temasuk free Takjil.

Untuk pilihan menu Paket Hemat Buka Puasa ini, pihak Rachmat Catering menyediakan makanan yang sehat, bergizi dan lezat yang sudah teruji kehalalannya yakni dengan telah diperolehnya sertifikat halal resmi.

Beragam menu andalan bisa menjadi pilihan, dari menu sup tersedia sup kimlo, sup ayam jagung manis, sop sayur, dan sup bakso sosis. Untuk lauk utama, tersedia ayam bumbu bali, ikan fillet asam manis, fuyung hai, daging toppa lada, ayam goreng lengkuas, ikan bumbu rica, daging lada hitam, ayam taliwang, udang goreng mayonais dan sate.

Sedangkan untuk hidangan penutup, bisa memilih antara es buah atau puding. Untuk pemesanan paket Hemat selama Ramadan, Rachmat Catering memberikan Gratis Kurma dan Kolak.

Untuk pemesanan paket Hemat Prasmanan atau Nasi Kotak, bisa menghubungi Rachmat Catering di Link http://bit.ly/RachmatCatering atau kunjungi langsung kantor Rachmat Catering di link http://bit.ly/AlamatRachmat. Selain Paket Ramadan Hemat, juga tersedia paket Catering Gratis dengan syarat tertentu. Untuk info selengkapnya bisa menghubungi nomor TLP: +62 822-9211-8889/0411-881617. (Adv)