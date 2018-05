Ini Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadan Bahasa Inggris Terbaru, Lengkap dengan Artinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) menetapkan awal puasa Ramadan 1349 Hijirah jatuh pada Kamis (17/5/2019).

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin usai sidang penetapan (isbat) beberapa saat lalu, dilansir dari video yang beredar di aplikasi chat WhatsApp.

"Karena itu, mari kita sambut bulan suci ramadan dengan rasa bahagia penuh suka cita," ujarnya.

Salah satu yang kerap dilakukan jelang Ramadan adalah meminta maaf kepada keluarga, kerabat, teman, maupun rekan kerja.

Tak sedikit pula yang suka mengirimkan kata-kata mutiara.

Nah, berikut tribun-timur.com, rangkum kata mutiara menyambut ramadan berbahasa Inggris dan artinya, dilansir dari bilikata.com:

1. Ramadan adalah bulan berkah

Ramadhan is the month of blessing

And i’m sure you will get your share too

Because Allah is happy with you