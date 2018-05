Harga Ayam Potong Naik Jelang Ramadan, Pedagang di Jeneponto Mulai Keluhkan Sepinya Pembeli

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - H-1 jelang ramadan, pasar Turatea di Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, mulai ramai pengunjung, Selasa (15/05/2018) siang.

Keramaian terlihat di lods penjualan ayam potong. Penjual ayam di pasar itu terlihat sibuk melayani pembeli yang silih berganti berdatangan.

Lantas berapa harga ayam potong saat ini?

Satu dari sekian penjual yang dihampiri, Ramli Rewa (30) mengungkapkan, harga ayam potong sepekan terakhir mengalami kenaikan harga yang cukup drastis.

"Naik sekali harganya tahun ini, naik Rp 10 ribu. Biasanya hanya Rp 50 ribu per ekor sekarang Rp 65 ribu, begitu juga kalau per kilonya dari Rp 15.500 naik Rp 25.500 per kilo," kata Ramli Rewa.

Jika dibanding tahun lalu, menurut Ramli kenaikan harga jelang ramadan tahun ini terbilang cukup tinggi.

"Tahun lalu tidak sampai begini, biasanya hanya naik Rp 5 ribuan per kilo, ini naik sekali sampai Rp 10 ribu," ujarnya.

Akibatnya, tingkat keramaian pembelian ayam potong jelang ramada tahun ini mengalami penurunan.

"Agak sepi kalau dibanding tahun lalu, karena biasanya kalau satu hari mau puasa sudah ramai sekali, ini belum ada 100 ekor yang habis, tahin lalu biasanya kalau sudah mau sore sudah habis 100. Mungkin karena harganya yang terlelu tinggi," tuturnya.

Jika merujuk pada tanggal yang beradar, 1 ramadan di mulai Kamis (17/05/2018) lusa.