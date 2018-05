Cabai dan Telur Naik, Harga 9 Bahan Pokok Ini Masih Stabil

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Regional Mamuju, Salawesi Barat, masih relatif stabil dua hari jelang bulan suci Ramadan.

Berdasarkan pantuan TribunSulbar.com, harga bawang merah saat masih Rp 35 per kilogram dan bawang putih Rp 30 per kilogram atau belum mengalami kenaikan.

Sementara merica juga tidak mengalami kenaikan harga, saat ini masih seharga Rp 80 per kilogram.

Kemudian harga garam saat ini Rp 5 per bungkus, gula merah Rp 13 per buah, gula pasir Rp 13 per kilogram, terigu Rp 8 ribu per kilogram.

Harga jeruk nipis juga masih terpantau stabil, saat ini masih Rp 12 per kilogram. Sementara harga tomat masih stabil di harga Rp 8 ribu per kilogram.

Salah seorang pedagang, Rahmi, yang ditemui TribunSulbar.com, mengatakan, hanya ada empat jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, yakni cabai besar, cabai kriting, cabai kecil dan telur.

"Sekarang harga cabai besar Rp 50 ribu perkilo, naik dari harga Rp 35-40 ribu per kilogram, kemudian cabai keriting yang dulunya Rp 35 ribu per kilogram, sekarang Rp 40 per kilogram,"ujar Rahmi.

Sementara, cabai kecil yang dulunya Rp 30 per kilogram, naik menjadi Rp 35 ribu per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari harga Rp 35 ribu menjadi Rp 45 ribu per rak.

"Kenaikan ini dipengaruhi banyaknya kebutuhan masyarakat jelang Ramadan, utamanya ini cabai mulai kecil sampai besar. Apalagi didatangkan dari Enrekang biaya transpor sedikit mahal,"ujarnya.

Hal sama di Pasar Sentral Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, secara umum harga bahan pokok relatif stabil, yang naik hanyalah cabai dan telur.