Bayar Makanan dengan GO-PAY di EatOut Karebosi Link

sanovra/tribuntimur.com

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, meresmikan skaligus mengunjungi stand dalam event festival Go Food Gojek yang diselenggarakan di Eat and Out Karebosi Link, Makassar, Sabtu (21/04/2018). Festival yang diselenggarakan Gojek untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kuliner di Makassar.