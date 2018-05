Kulit Rambutan Antar Mahasiswa Unhas Sabet Medali World Young Inventors Exhibition 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang International Invention & Technology Exhibition (ITEX 2018) di Kuala Lumpur Malaysia, 10-12 Mei 2018.

ITEX merupakan sebuah ajang yang mempertemukan ratusan inventor dan inovator muda dari berbagai negara yang terdiri dari dua forum yang berlangsung secara paralel, yaitu World Young Inventors Exhibition (WYIE) dan Asian Young Inventors Exhibition (AIYE).

Tim mahasiswa Unhas, masing-masing Tim Ewako Gel dan Tim Si Manggis Celebes berhasil menyabet medali perak pada ajang WYIE.

Kedua tim ini berhasil mengungguli ratusan inovator dari berbagai penjuru dunia di forum ini.

Baca: Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas Bantu Rezonasi TN Taka Bonerate

Tim Ewako Gel terdiri dari empat mahasiswa, yaitu Erwin Gunawan (2015) dan Ahmad Setiawan Jarigau (2015) dari Fakultas Kedokteran Gigi, serta Ariansyah (2014) dan Fadhil Adam Dzaky (2016) dari Fakultas Farmasi.

Mereka menawarkan gagasan inovatif berjudul: “Ewako Gel: Development of rambutan peel extract as gel product innovation for detecting plaque on teeth”.

Produk yang mereka temukan ini memperoleh pengakuan internasional dengan menyabet Silver Medal (Tertiary Silver Medal) untuk kategori Biotechnology pada ajang WYIE.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, Dr drg Nurlindah Hamrun yang turut mendampingi mahasiswanya berlaga di WYIE menyampaikan kekaguman dan apresiasinya.

“Ajang ITEX-WYIE ini luar biasa, karena disini bertemu ratusan inventor dunia dari berbagai usia dan berbagai level, mulai dari sekolah dasar hingga profesor,” kata drg Linda kepada TribunTimur.com, Minggu (13/4/2018).