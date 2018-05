Buka Puasa di M-Regency Hotel saat Ramadan Hanya Rp 50 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen M-Regency Hotel Makassar menyambut Ramadan dengan program 'Kampung Ramadan M-Regency'.

Melalui program tersebut manajemen M-Regency Hotel ingin mengajak masyarakat Makassar menikmati masakan khas Ramadan.

"Bulan ramadan itu identik dengan masakan rumah, kami ingin membuat para tamu berasa di rumah saat buka puasa bersama kami," kata General Manager M-Regency Hotel, Bagus Dewa.

Hal tersebut diungkapkan, Bagus Dewa saat Press Conference di Premiera Lounge M-Regency Hotel Makassar Jl Daeng Tompo No.8 Makassar, Minggu (13/5/2018).

Untuk menikmati masakan rumahan ala M-Regency saat ramadan nanti anda cukup mengeluarkan biaya Rp 100 per orang.

Lalu yang datang dengan jumlah 10 orang makan mendapatkan diskon 50 persen sehingga yang dibayar hanya Rp 50 ribu per orang.

"Konsepnya all you can eat, cukup 100 ribu sudah bisa makan/berbuka sepuasnya, jika datang 10 orang diskon 50 persen berlaku kelipatan," kata Bagus Dewa.(*)