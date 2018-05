Senia Minyak Goreng Hanya Rp 24.700 di Alfamidi

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Alfamidi menawarkan promo menarik, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 13 Mei 2018.

Melalui promo tersebut Sania Minyak Goreng 2 liter hanya Rp 24.700. Del Monte Extra Hot 340 ml hanya Rp 8.500.

Lalu Astor Double Chocolate 330 gram hanya Rp 24.500. ABC Special Grande Cocopandan, Melon hanya Rp 15.500.

Biskies Chocolate 324 gram hanya Rp 24.900. Marjan Syrup 460 ml All Variant hanya Rp 17.500. Imboost Tablet 4's hanya Rp 11.900.

Selain itu ada juga promo Tebus Murah Sri Raja Sambal 170 gram hanya Rp 5.000. Disertai pembelian Samyang All Variant.

Tambah Rp 1.000 dapat dua pcs Alfamidi Kurma 300 gram. Listerine Mouthwash Zero, Cool Mint 250 ml All Variant hanya Rp 14.900.

Ada pula Promo Hemat Pekan Ini (PHP-In) seperti tambah Rp 1.000 dapat dua pcs Zee UHT Up&Go Chocolate / Strawberry 200 ml. Hanrga per pc Rp 9.800.

Tambah Rp 5.000 dapat 2 pcs Marjan Squash 450 ml All Variant. Harga per pc Rp 10.000. Tambah Rp 10.000 dapat 2 pcs Choco Mania Gift Pack 3x90 gram. Harha per pc Rp 23.900.(*)