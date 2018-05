Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Sinjai Masih Stabil

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, masih relatif stabil hingga enam hari menjelang memasuki Ramadan.

Salah seorang Pedagang di pasar Sentral Sinjai, Hasna menyampaikan, sejauh ini belum ada kenaikan harga yang signifikan pada umumnya.

Dan mengalami kenaikan hanya telur dan kacang tanah yang mengalami kenaikan harga.

Telur mengalami kenaikan dari harga yang sebelumnya sekarang senilai Rp 40.000-, per rak, menjadi Rp 44.000-, per rak.

Sedangkan harga kacang tanah mengalami kenaikan. Sebelumnya dijual dengan harga Rp 15.000-, per liter, kini dijual dengan harga Rp 18.000-, per liter.

Sedangkan untuk harga beras masih stabil pada kisaran Rp 7.500-, per liter untuk jenis Ceherang (beras lokal Sinjai).

" Belum ada kenaikan harga yang drastis, masih diambang stabil. Kalau harga beras sekarang Rp 7.500-, perliter, sebelumnya saya jual harga Rp 8.000-, per liter, " kata Muliati salah seorang pedagang di Sinjai, Jumat (11/5/2018).

Sedang harga bawang putih mengalami penurunan. Sebelumnya harga bawang putih berkisar Rp 40.000 per kilogram, sekarang dijual dengan harga Rp. 35.000-, perkilogram. Sedangkan cabe rawit sebelumnya harga 15.000 per liter sekarang dijual harga 10.000 per liternya. (*)