Castourindo Buka Kantor Cabang di Makassar, Disini Alamatnya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Kasturi Mandiri Wisata atau Castourindo memperluas sayap bisnis dengan membuka kantor cabang di Makassar.

Kantor Cabang tersebut beralamat di Jl Cendrawasih No.430 Makassar (Gedung Lama Tribun Timur) yang grand opening hari ini, Jumat (11/5/2018).

Grand opening berlangsung sederhana ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng yang dihadiri puluhan relasi dan karyawa Tribun Timur.

Castourindo adalah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah resmi dari Kementerian Agama (Kemenang) RI NO.PPIU: 142/2016.

Saat ini Castourindo bergabung dalam Association of the Indonesia Haji Umrah and in Bound Agency (Asphurindo) dan Asita.(*)