Castourindo Buka Cabang di Makassar, Singapore Airlines Ucapkan Selamat

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen maskapai penerbangan ternama Asia, Singapore Airlines dan Silk Airlines secara khusus mengucapkan selamat atas pembukaan kantor cabang utama Casturindo, travel wisata umrah PT Kasturi Mandiri Wisata di Makassar.

“Selain pimpinan BNI Syariah di Jakarta, pimpinan SQ di Jakarta juga kirim kotak bunga,” kata Direktur Utama Castourindo, H Agus Sofyan, sesaat setelah seremoni pembukaan kantor cabang utama keempatnya di Jl Cendrawasih No 430, Makassar (gedung lama Tribun Timur), Jumat (11/5/2018).

Ucapan selamat itu dikirim langsung pimpinan perwakilan SQ Airline dan SilkAir Indonesia dari kantornya di Menara Kadin Indonesia, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta Pusat,

Sebelum di Makassar, Castourindo sudah membuka tiga cabang utama di Indonesia. Sebelumnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jl S Parman No.189, di Bandung Jawa Barat, Jl. W.R. Supratman no.98. Cihapit, Bandung Selatan (Lantai 1 Hotel Mitra), dan di Castourindo Medan, Sumatera Utara, Jl Sei. Asahan No.29. Medan Baru.

“Kalau agen dan biro kita sudah ada di 16 kota besar dan kabupaten di Indonesia,’” ujar Agus, yang menjadikan rumah tokonya di Kawasan BSD City, Komp Ruko Bidex H.23 Jl Pahlawan Seribu, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai kantor pusat.

Agus menyebutkan, Silk Air dan Singapore Airlines serta BNI Syariah, memang menjadatui salahmitra utama travel yang sudah mendapatkan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah resmi dari Kementerian Agama (Kemenang) RI NO.PPIU: 142/2016.

Castourindo bergabung dalam Association of the Indonesia Haji Umrah and in Bound Agency (Asphurindo) dan Asita.

Castourindo menurut Agus, sengaja menyasar pasar Makassar, sebagai representasi kawasan timur Indonesia.

Setelah Jabodetabek, Jawa Barat, Jateng dan Jatim, asal daerah jamaah umrah dan haji Indonesia adalah Makassar.

Data dari Asphurindo, rata-rata jumlah jamaah umrah setipa tahunnya dari Indonesia ke Tanah Suci, sekitar 760 ribu hingga 800 ribu jamaah.

Agus mengungkapkan, pembukaan cabang di Makassar, juga melihat tingginya animo warga Sulsel, untuk menunaikan ibadah wisata spiritual.

Makassar ini, jelas Agus, banyak biro travel, tapi yang secara khusus dan serius menggarap pasar wisata religi dengan napak tilas ke pusat-pusat peradaban Islam jaman dulu, seperti Turki, Andalusia di Madrid, Palestina di Baitul Maqdis, masih sangat terbatas.

“Ini misi jangka panjang kami juga mengajak jamaah Makassar menapak tilas pusat peradaban Islam di Eropa dan Timur Tengah, sekaligus umrah,” ujarnya.