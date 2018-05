VIDEO: Tanggal Merah, Begini Ramainya XXI Mal Panakukang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --XXI Mal Panakukang ramai diserbu pengunjung, Jl Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/5/2018).

Pantauan tribun-timur.com, para pengunjung datang dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa.

Ada yang sibuk antri untuk membeli tiket atau duduk di kursi-kursi yang telah disiapkan menunggu filmnya diputar.

Adapun film yang diputar antara lain Avengers, Sajen, The Secret dan The Power of Love. Di mana harga tiket Rp 60 ribu. (*)