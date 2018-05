VIDEO: Begini Ramainya XXI Mal Panakukang di Hari Libur

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - XXI Mal Panakukang ramai diserbu pengunjung, Jl Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/5/2018).

Pantauan Tribun-Timur.com, para pengunjung datang dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa.

Ada yang sibuk mengantre untuk membeli tiket atau duduk di kursi-kursi yang telah disiapkan menunggu filmnya diputar.

Baca: Film Assalamualaikum Calon Imam Tayang Serentak Hari Ini, Berikut Daftar Bioskopnya

Adapun film yang diputar antara lain Avengers, Sajen, The Secret dan The Power of Love. Dimana harga tiket Rp 60 ribu.

Simak videonya!(*)