Rupiah Melemah, BI Sulsel: Bisa Saja Diambil Kebijakan Moneter yang Tegas

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (9/5/2018) ditutup melemah di level Rp 14.084 per dolar AS.

Merujuk data Bloomberg, mata uang garuda ditutup melemah ke level Rp 14.084 per dolar AS atau terdepresiasi 32 poin setara 0,23 persen dibandingkan perdagangan, Selasa (8/5) di level Rp 14.052 per dolar AS. Pelemahan rupiah sejak awal tahun tercatat 3,90 persen.

Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulsel Dwityapoetra Soeyasa Besar yang dihubungi, Kamis (10/5/2018) menuturkan, pelemahan rupiah yang terjadi adalah dampak dari menguatnya dolar AS secara berskala luas terhadap seluruh mata uang.

"Sehingga fundamental Indonesia sebetulnya masih baik. Beda dengan Argentina atau Turkey," katanya.

Untuk menjaga Perekekonomia Indonesia, BI akan terus menempuh langkah-langkah stabilisasi yang diperlukan.

Termasuk intervensi di pasar valas secara terukur, di pasar SBN (Surat Berharga Negara) dan membuka lelang Forex Swap untuk menjaga ketersediaan likuditas Rupiah dan menstabilkan suku bunga di pasar uang.

"Kalau perlu bisa saja akan diambil kebijakan moneter yang tegas. Yang penting sekarang adalah menjaga keyakinan pasar dan masyarakat," katanya. (*)